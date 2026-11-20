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महिला ने बताया 20 नवंबर को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनकी दुकान के बाहर गांव के ही एक व्यक्ति ने आग जलाई थी। इसका विरोध करने पर संबंधित व्यक्ति और उसकी पत्नी ने कथित तौर पर गाली-गलौज की। इस पर उन्होंने पुलिस को फोन कर सूचना दी थी। 19 नवंबर को दोपहर करीब 12:40 बजे थाने से दो पुरुष कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। आरोप है कि पुलिसकर्मी उन्हें मारपीट करते हुए थाने ले गए।वहां महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में उनके साथ अभद्रता और मारपीट की गई। एक पुरुष कांस्टेबल पर अश्लील तरीके से पिटाई करने और शरीर के संवेदनशील अंगों पर चोट पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। पुलिसकर्मियों ने शिकायत करने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। घटना के बाद से वह शारीरिक और मानसिक परेशानी से गुजर रही हैं। उन्हें स्थानीय पुलिस से भी सुरक्षा का खतरा है। एएसपी सिटी बबीता सिंह ने बताया कि मामले की जांच सीओ जसवंतनगर को सौंपी गई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)