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आग से उठने वाला धुएं का घना गुबार इतना ऊंचा था कि करीब चार से पांच किमी दूर से दिखाई दे रहा था। धुआं आसपास के गांवों और सड़क पर फैलने से राहगीरों व वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हुई। वहीं, सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।आग से प्राकृतिक वनस्पति, छोटी झाड़ियां और घास-फूस पूरी तरह नष्ट हो गए। साथ ही छोटे जीव-जंतुओं और कीट-पतंगों के आश्रय स्थल भी प्रभावित हुए। आसपास के खेतों में खड़ी धान की फसल तक आग पहुंचने की आशंका से किसान चिंतित नजर आए। हालांकि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका और यह भी पता नहीं चल पाया कि आग किसने लगाई।