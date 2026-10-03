Etawah News: सिटी में आज

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भरथना: आर्य समाज मंदिर में पांच दिवसीय वेद प्रचार वेद ज्ञान की अमृत वर्षा एवं विश्व कल्याण महायज्ञ सुबह 09 बजे से।



कार्यक्रम

इटावा: भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 10 बजे से।

आरोग्य मेला

इटावा : जिले के सभी पीएचसी पर आरोग्य मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।



सम्मान समारोह

इटावा : शहर के रामलीला रोड स्थित ध्रुव वाटिका में मेधावी सम्मान समारोह का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।



पुरस्कार समारोह

इटावा : भारत विकास परिषद की ओर से नारायण बैंकट हॉल में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन दोपहर 02 बजे से।



रामलीला

ताखा: ऊसराहार के रामलीला मैदान में लक्ष्मण-परशुराम संवाद की लीला का आयोजन रात 08 बजे से।

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व्हाट्सएप नंबर

9528031737

विश्व कल्याण महायज्ञ