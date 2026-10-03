Etawah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 03 Oct 2026 11:16 PM IST
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विश्व कल्याण महायज्ञ
भरथना: आर्य समाज मंदिर में पांच दिवसीय वेद प्रचार वेद ज्ञान की अमृत वर्षा एवं विश्व कल्याण महायज्ञ सुबह 09 बजे से।
कार्यक्रम
इटावा: भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 10 बजे से।
आरोग्य मेला
इटावा : जिले के सभी पीएचसी पर आरोग्य मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।
सम्मान समारोह
इटावा : शहर के रामलीला रोड स्थित ध्रुव वाटिका में मेधावी सम्मान समारोह का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।
पुरस्कार समारोह
इटावा : भारत विकास परिषद की ओर से नारायण बैंकट हॉल में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन दोपहर 02 बजे से।
रामलीला
ताखा: ऊसराहार के रामलीला मैदान में लक्ष्मण-परशुराम संवाद की लीला का आयोजन रात 08 बजे से।
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व्हाट्सएप नंबर
9528031737
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भरथना: आर्य समाज मंदिर में पांच दिवसीय वेद प्रचार वेद ज्ञान की अमृत वर्षा एवं विश्व कल्याण महायज्ञ सुबह 09 बजे से।
कार्यक्रम
इटावा: भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 10 बजे से।
आरोग्य मेला
इटावा : जिले के सभी पीएचसी पर आरोग्य मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।
सम्मान समारोह
इटावा : शहर के रामलीला रोड स्थित ध्रुव वाटिका में मेधावी सम्मान समारोह का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।
पुरस्कार समारोह
इटावा : भारत विकास परिषद की ओर से नारायण बैंकट हॉल में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन दोपहर 02 बजे से।
रामलीला
ताखा: ऊसराहार के रामलीला मैदान में लक्ष्मण-परशुराम संवाद की लीला का आयोजन रात 08 बजे से।
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