औद्योगिक कॉरिडोर भूमि अधिग्रहण में किसानों की सहमति जरूरी: शिवपाल यादव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने कहा कि तहसील प्रशासन और यूपीडा द्वारा औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भूमि सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया में किसानों से कोई बातचीत नहीं की जा रही है। प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में मांग की गई कि भूमि अधिग्रहण से पहले 80 फीसदी किसानों की सहमति अनिवार्य की जाए।बेमौसम बरसात से फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण कराकर प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा दिलाया जाए। किसानों ने ताखा तहसील के सामने स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की तैनाती की भी मांग की। उन्होंने केंद्र का सुचारु संचालन कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।तहसील में तहसीलदार और लेखपालों ने कथित भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की गई। जनहित में संबंधित मामलों का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने को कहा गया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि ध्रुव यादव, संदीप यादव, गीतम सिंह पाल और रामवीर सिंह यादव मौजूद रहे। उनके साथ सैकड़ों किसान भी उपस्थित थे।