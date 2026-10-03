औद्योगिक कॉरिडोर भूमि अधिग्रहण में किसानों की सहमति जरूरी: शिवपाल यादव
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 03 Oct 2026 11:13 PM IST
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ताखा। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने ताखा तहसील में प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर के भूमि अधिग्रहण में किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को दिया। उन्होंने एसएस मेमोरियल कॉलेज में किसानों के साथ चर्चा भी की।
उन्होंने कहा कि तहसील प्रशासन और यूपीडा द्वारा औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भूमि सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया में किसानों से कोई बातचीत नहीं की जा रही है। प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में मांग की गई कि भूमि अधिग्रहण से पहले 80 फीसदी किसानों की सहमति अनिवार्य की जाए।
बेमौसम बरसात से फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण कराकर प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा दिलाया जाए। किसानों ने ताखा तहसील के सामने स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की तैनाती की भी मांग की। उन्होंने केंद्र का सुचारु संचालन कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।
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तहसील में तहसीलदार और लेखपालों ने कथित भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की गई। जनहित में संबंधित मामलों का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने को कहा गया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि ध्रुव यादव, संदीप यादव, गीतम सिंह पाल और रामवीर सिंह यादव मौजूद रहे। उनके साथ सैकड़ों किसान भी उपस्थित थे।
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उन्होंने कहा कि तहसील प्रशासन और यूपीडा द्वारा औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भूमि सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया में किसानों से कोई बातचीत नहीं की जा रही है। प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में मांग की गई कि भूमि अधिग्रहण से पहले 80 फीसदी किसानों की सहमति अनिवार्य की जाए।
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बेमौसम बरसात से फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण कराकर प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा दिलाया जाए। किसानों ने ताखा तहसील के सामने स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की तैनाती की भी मांग की। उन्होंने केंद्र का सुचारु संचालन कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।
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तहसील में तहसीलदार और लेखपालों ने कथित भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की गई। जनहित में संबंधित मामलों का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने को कहा गया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि ध्रुव यादव, संदीप यादव, गीतम सिंह पाल और रामवीर सिंह यादव मौजूद रहे। उनके साथ सैकड़ों किसान भी उपस्थित थे।