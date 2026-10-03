Etawah News: बकेवर व लखना में बनाए गए स्पीड ब्रेकर, हादसों पर लगेगा अंकुश
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 03 Oct 2026 11:14 PM IST
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बकेवर। पीडब्ल्यूडी ने शनिवार को बकेवर चौराहे के पास व लखना तिराहे सहित मुख्य मार्ग पर कई स्थानों पर जेब्रा लाइन व स्पीड ब्रेकर बनवाए। जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। पिछले साल भरथना से लेकर बकेवर लखना होते हुए चकरनगर मार्ग का दोनों तरफ डेढ़ मीटर का चौड़ीकरण हुआ था। लगभग 20 किमी इस मार्ग का चौड़ीकरण का काम हो चुका है।
चौड़ीकरण के बाद भी इस मार्ग पर वाहनों की आवागमन में अधिकता होने के कारण बकेवर में जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके चलते दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निर्माण खंड तीन ने कई स्थानों पर जेब्रा लाइन व स्पीड ब्रेकर बनाए। कस्बे में मुख्य चौराहे से करीब 20 मीटर पहले चारों प्रमुख मार्गों पर जेब्रा लाइन व स्पीड ब्रेकर बनवाए गए।
इसके अलावा बकेवर में सबसे अधिक आवश्यकता वाले लखना रोड पर जनता डिग्री कॉलेज व जनता विद्यालय इंटर कॉलेज के गेट के पहले भी लोगों की मांग पर जेब्रा लाइन स्पीड ब्रेकर बनवाई गई। लखना कस्बा में लखना तिराहा पर व अन्य स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनवाए गए।
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पीडब्ल्यूडी के जेई मनोज कुमार ने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इन स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनवाए गए हैं जिससे वाहन चालक इन स्थानों के पहले ही अपने वाहन की गति धीमी कर लें इससे दुर्घटनाओं को रोकने में काफी मदद मिलेगी।
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चौड़ीकरण के बाद भी इस मार्ग पर वाहनों की आवागमन में अधिकता होने के कारण बकेवर में जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके चलते दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निर्माण खंड तीन ने कई स्थानों पर जेब्रा लाइन व स्पीड ब्रेकर बनाए। कस्बे में मुख्य चौराहे से करीब 20 मीटर पहले चारों प्रमुख मार्गों पर जेब्रा लाइन व स्पीड ब्रेकर बनवाए गए।
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इसके अलावा बकेवर में सबसे अधिक आवश्यकता वाले लखना रोड पर जनता डिग्री कॉलेज व जनता विद्यालय इंटर कॉलेज के गेट के पहले भी लोगों की मांग पर जेब्रा लाइन स्पीड ब्रेकर बनवाई गई। लखना कस्बा में लखना तिराहा पर व अन्य स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनवाए गए।
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पीडब्ल्यूडी के जेई मनोज कुमार ने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इन स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनवाए गए हैं जिससे वाहन चालक इन स्थानों के पहले ही अपने वाहन की गति धीमी कर लें इससे दुर्घटनाओं को रोकने में काफी मदद मिलेगी।