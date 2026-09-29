Etawah News: सिटी में आज

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चकरनगर : क्षेत्र के निरंजन इंटर कॉलेज में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।

इटावा : भारत विकास परिषद की ओर से नारायण बैंक्वेट हॉल में अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन दोपहर 02 बजे से।



कार्यक्रम

इटावा: भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 10 बजे से।



रामलीला

इटावा : श्रीरामलीला महोत्सव समिति के तत्वावधान में नवीन मंडी में राम सुग्रीव मित्रता, वाली वध व लंका दहन की लीला का आयोजन रात आठ बजे से।

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9528031737

प्रतियोगिता