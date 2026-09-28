Etawah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Mon, 28 Sep 2026 12:43 AM IST
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सम्मान समारोह
चकरनगर : क्षेत्र के तहसील में युवक सम्मान समारोह का आयोजन सुबह 09 बजे से।
प्रतियोगिता
चकरनगर : क्षेत्र के निरंजन इंटर कॉलेज में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
इटावा : भारत विकास परिषद की ओर से नारायण बैंक्वेट हॉल में संस्कृत श्लोक पाठ प्रतियोगिता का आयोजन दोपहर 02 बजे से।
कार्यक्रम
इटावा: भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 10 बजे से।
धरना-प्रदर्शन
इटावा : बीएसए कार्यालय में स्थायीकरण की मांग को लेकर शिक्षामित्रों का धरना-प्रदर्शन का आयोजन सुबह 10 बजे से।
रामलीला
इटावा : श्रीरामलीला महोत्सव समिति के तत्वावधान में नवीन मंडी में सीता हरण, सीता की खोज, हनुमान मिलन की लीला का आयोजन रात आठ बजे से।
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व्हाट्सएप नंबर
9528031737
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चकरनगर : क्षेत्र के तहसील में युवक सम्मान समारोह का आयोजन सुबह 09 बजे से।
प्रतियोगिता
चकरनगर : क्षेत्र के निरंजन इंटर कॉलेज में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
इटावा : भारत विकास परिषद की ओर से नारायण बैंक्वेट हॉल में संस्कृत श्लोक पाठ प्रतियोगिता का आयोजन दोपहर 02 बजे से।
कार्यक्रम
इटावा: भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 10 बजे से।
धरना-प्रदर्शन
इटावा : बीएसए कार्यालय में स्थायीकरण की मांग को लेकर शिक्षामित्रों का धरना-प्रदर्शन का आयोजन सुबह 10 बजे से।
रामलीला
इटावा : श्रीरामलीला महोत्सव समिति के तत्वावधान में नवीन मंडी में सीता हरण, सीता की खोज, हनुमान मिलन की लीला का आयोजन रात आठ बजे से।
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