Etawah News: सिटी में आज

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चकरनगर : क्षेत्र के तहसील में युवक सम्मान समारोह का आयोजन सुबह 09 बजे से।



प्रतियोगिता

चकरनगर : क्षेत्र के निरंजन इंटर कॉलेज में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।

इटावा : भारत विकास परिषद की ओर से नारायण बैंक्वेट हॉल में संस्कृत श्लोक पाठ प्रतियोगिता का आयोजन दोपहर 02 बजे से।



कार्यक्रम

इटावा: भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 10 बजे से।



धरना-प्रदर्शन

इटावा : बीएसए कार्यालय में स्थायीकरण की मांग को लेकर शिक्षामित्रों का धरना-प्रदर्शन का आयोजन सुबह 10 बजे से।



रामलीला

इटावा : श्रीरामलीला महोत्सव समिति के तत्वावधान में नवीन मंडी में सीता हरण, सीता की खोज, हनुमान मिलन की लीला का आयोजन रात आठ बजे से।

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व्हाट्सएप नंबर

9528031737

सम्मान समारोह