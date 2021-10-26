Etawah News: ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली का हुक टूटा, जाम

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जसवंतनगर। नेशनल हाईवे पर मलाजनी के पास सोमवार देर शाम ईंटों से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली की हुक अचानक टूट गया। इसके चलते ट्रैक्टर-ट्रॉली बीच सड़क पर खड़ी हो गई और हाईवे से गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार थम गई। देखते ही देखते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम में छोटे-बड़े वाहन फंस गए, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हाईवे पर यातायात बाधित होने के कारण वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई। देर शाम तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही।(संवाद)