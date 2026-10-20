फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Hoardings placed on the footpath pose a danger to motorists.

Etawah News: फुटपाथ पर लगाए गए होर्डिंग वाहन सवारों के लिए बने खतरा

Tue, 20 Oct 2026 01:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Tue, 20 Oct 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Hoardings placed on the footpath pose a danger to motorists.
फोटो: 3 बकेवर में फुटपाथ के ऊपर लगे होर्डिंग। संवाद - फोटो : Archive
बकेवर। नगर पंचायत ने कस्बा क्षेत्र में प्रचार के लिए कई जगह होर्डिंग लगवाए हैं। यह होर्डिंग राहगीर के लिए मुसीबत बन गए हैं। इन होर्डिंग को फुटपाथ के पास ही लगा दिया गया है। इससे होर्डिंग का आधा हिस्सा फुटपाथ पर ही आ गया है। इससे कई बार होर्डिंग बाइक व साइकिल सवारों के सिर पर लगने की स्थिति बन जाती है। कुछ होर्डिंग नीचे होने से पैदल आने-जाने वाले लोगों के लिए खतरा बन रही हैं।
विज्ञापन

बकेवर नगर पंचायत ने होर्डिंग लगाए जाने के लिए टेंडर किए थे। इसके के तहत टेंडर पाने वाले ठेकेदार की तरफ से बकेवर में चारों मार्गों पर अलग-अलग स्थान पर करीब 12 होर्डिंग लगाने का कार्य मिला है। इसके लिए भारी-भरकम लोहे के फ्रेम लगा दिए गए हैं। इनपर विज्ञापन के बैनर लगाए जाएंगे। ठेकेदार ने लखना इटावा व औरैया रोड के साथ भरथना रोड पर कई होर्डिंग लगवा दिए हैं लेकिन यह पूरी तरह से फुटपाथ पर लगा दिए गए हैं। इनका एक सिरा फुटपाथ के ऊपर है।
विज्ञापन

ऐसे ही हमेशा ही यह होर्डिंग वाहन सवारों के लिए खतरा बने रहेंगे। इसको लेकर कस्बे के लोगों में गहरी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि अगर इन्हें अभी ठीक नहीं किया गया तो कोई भी इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से चोटिल हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस संबंध में अध्यक्ष नगर पंचायत बकेवर विवेक यादव का कहना है कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। अगर होर्डिंग गलत तरीके से लगाए गए हैं तो उन्हें हटवाकर सही से दूसरी जगह लगवाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed