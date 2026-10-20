Etawah News: फुटपाथ पर लगाए गए होर्डिंग वाहन सवारों के लिए बने खतरा

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बकेवर नगर पंचायत ने होर्डिंग लगाए जाने के लिए टेंडर किए थे। इसके के तहत टेंडर पाने वाले ठेकेदार की तरफ से बकेवर में चारों मार्गों पर अलग-अलग स्थान पर करीब 12 होर्डिंग लगाने का कार्य मिला है। इसके लिए भारी-भरकम लोहे के फ्रेम लगा दिए गए हैं। इनपर विज्ञापन के बैनर लगाए जाएंगे। ठेकेदार ने लखना इटावा व औरैया रोड के साथ भरथना रोड पर कई होर्डिंग लगवा दिए हैं लेकिन यह पूरी तरह से फुटपाथ पर लगा दिए गए हैं। इनका एक सिरा फुटपाथ के ऊपर है।ऐसे ही हमेशा ही यह होर्डिंग वाहन सवारों के लिए खतरा बने रहेंगे। इसको लेकर कस्बे के लोगों में गहरी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि अगर इन्हें अभी ठीक नहीं किया गया तो कोई भी इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से चोटिल हो सकता है।इस संबंध में अध्यक्ष नगर पंचायत बकेवर विवेक यादव का कहना है कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। अगर होर्डिंग गलत तरीके से लगाए गए हैं तो उन्हें हटवाकर सही से दूसरी जगह लगवाया जाएगा।