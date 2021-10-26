फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Governor did not grant pardon to the rape convict.

Etawah News: दुष्कर्म के दोषी को राज्यपाल ने नहीं दी माफी

Tue, 13 Oct 2026 12:46 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
Governor did not grant pardon to the rape convict.
उन्नाव। केंद्रीय कारागार इटावा में उम्रकैद की सजा काट रहे गंगाघाट निवासी दीपक गुप्ता उर्फ सुक्खी की समयपूर्व रिहाई की दया याचिका को राज्यपाल ने खारिज कर दिया है। अपराध की गंभीरता और अधिकारियों की प्रतिकूल संस्तुति के आधार पर याचिका को अस्वीकार किया गया है।
विज्ञापन

गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के सर्वोदय निवासी दीपक गुप्ता उर्फ सुक्खी ने 18 नवंबर 2015 को एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर नाबालिग को बहलाकर साथ लेकर चला गया था। उसने नाबालिग से दुष्कर्म किया। कानपुर नगर के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने छह नवंबर 2023 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ दीपक ने उच्च न्यायालय में अपील की थी, जो लंबित है।
विज्ञापन

जेल में बंद दीपक ने 10 साल एक माह 18 दिन की सजा के दौरान अच्छे आचरण का हवाला देकर राज्यपाल से समय पूर्व रिहाई की मांग की थी। दोषी की दया याचिका पर विचार करने के लिए गठित समिति ने अपराध की प्रकृति और समाज में प्रतिकूल संदेश जाने को देखते हुए समय पूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। समिति की प्रतिकूल संस्तुति के बाद राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत प्रस्तुत दया याचिका अस्वीकार कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed