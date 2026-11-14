Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Got a sale deed executed for land belonging to a father who has been missing for six months.

Etawah News: छह महीने से लापता पिता की जमीन का करा लिया बैनामा

Sat, 14 Nov 2026 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 14 Nov 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Got a sale deed executed for land belonging to a father who has been missing for six months.
सैफई। छह महीने से लापता पिता की जमीन का बैनामा कराए जाने और उन्हें बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाते हुए बेटे ने पुलिस से शिकायत की है। बेटे का आरोप है कि एक व्यक्ति ने 18 अगस्त को उसके पिता से जमीन का बैनामा करा लिया। इसके बाद से पिता को अपने पास रखा है और उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है।
विज्ञापन

मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के नगला दिक्क सहाबरामपुर निवासी सुमित कुमार ने सैफई थाने में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके पिता शिशुपाल सिंह करीब छह महीने से लापता हैं। आरोप है कि गांव हवेली हरदोई निवासी ने इस दौरान उनके पिता से जमीन का बैनामा करा लिया। इसके बाद से पिता को अपने कब्जे में रखा हुआ है।
विज्ञापन

उन्होंने उपनिबंधक कार्यालय सैफई में भी बैनामा रुकवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसकी रसीद भी पुलिस को सौंपे गए शिकायती पत्र के साथ संलग्न की है। उन्होंने पिता को सकुशल तलाश कराने और जमीन के बैनामे की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह राठी ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिला है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed