Etawah News: गैस कनेक्शन दूसरी एजेंसियों में ट्रांसफर, उपभोक्ता परेशान

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उपभोक्ताओं को संदेश मिले हैं कि उनके गैस कनेक्शन सैफई, जससोहन और इटावा सहित अन्य स्थानों की एजेंसियों पर भेजे गए हैं। अब जसवंतनगर के उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर लेने के लिए 10 से 40 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ सकती है। उपभोक्ताओं ने इस पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि सरकार की योजना घर तक सिलिंडर पहुंचाने की है। फिर उन्हें दूर-दराज की एजेंसियों पर क्यों भेजा जा रहा है। भावना, सोमवती, सूर्यकांत, हृदयनाथ, महिमा, राम उपाध्याय, श्याम सिंह, सुरेश कुमार, अनुराग, सीमा देवी, कश्मीरा और राखी सहित अन्य उपभोक्ताओं ने सवाल उठाया है कि आखिर वे गैस लेने के लिए कहां भटकेंगे।एजेंसी संचालक अविनाश कुमार ने बताया कि कनेक्शन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया नोएडा स्थित मुख्य कार्यालय से हो रही है। इस प्रक्रिया में जिला स्तर पर कोई बदलाव संभव नहीं है। उपभोक्ताओं को एजेंसी पर बार-बार जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है।उपोभक्ता बोलेफोटो: 13 रामूदुढहा निवासी रामू का कहना है कि उनका गैस सिलिंडर का कनेक्शन जसवंतनगर से इटावा स्थानांतरित कर दिया है। इसके चलते पिछले पांच दिनों से उन्हें गैस लेने के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अभी भी सिलिंडर नहीं मिला है।फोटो: 14 मनोजपुल की नगरिया निवासी मनोज का कहना है कि बिना जानकारी के उनका कनेक्शन जसवंतनगर से जसोहन बगिया कर दिया है। ऐसे में सिलिंडर मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।वर्जनमामला अभी उनकी जानकारी में नहीं है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो वह मामले की जांच करेंगे और लोगों की समस्या का निस्तारण किया जाएगा। शैलेंद्र सागर, पूर्ति निरीक्षक