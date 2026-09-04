फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Four dengue patients, including three siblings from the same family, have been found.

Etawah News: एक ही परिवार के तीन भाई-बहनों समेत चार डेंगू मरीज मिले

Fri, 04 Sep 2026 10:47 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 10:47 PM IST
विज्ञापन
Four dengue patients, including three siblings from the same family, have been found.
इटावा। ब्लॉक बढ़पुरा क्षेत्र के राजपुरा गांव में डेंगू ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। एक ही परिवार के तीन भाई-बहनों समेत कुल चार लोगों में एलाइजा जांच से डेंगू की पुष्टि हुई है। लगातार बुखार आने पर जिला अस्पताल में जांच हुई। रैपिड किट में संदिग्ध पाए जाने के बाद एलाइजा टेस्ट में सभी पॉजिटिव मिले। स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में बच्चों का उपचार शुरू कर दिया गया है।
विज्ञापन

राजपुरा निवासी उपेंद्र सिंह की पुत्री राधा (15) को कई हफ्ते से तेज बुखार था। उसकी छोटी बेटी श्रृष्टि (5) व पुत्र नित्यांश (4) भी बुखार की चपेट में आ गए। उपेंद्र ने सभी को जिला अस्पताल में दिखाया, जहां जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। उनके पड़ोस में रहने वाले कुल्लू भी बुखार से पीड़ित मिले। डॉक्टरों ने भर्ती की सलाह दी, पर परिजनों ने घर पर इलाज कराने को कहा। अब उनकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सीएचसी बढ़पुरा को रिपोर्ट भेजी, जहां टीम ने अन्य लोगों की जांच की जो निगेटिव आई। सीएमएस डॉ. पारितोष शुक्ला ने एलाइजा एनएस-1 जांच में चार लोगों में डेंगू की पुष्टि की है।
विज्ञापन

गांव में डेंगू के मामले सामने आने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा स्थानीय प्रशासन पर फूटा। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से सफाई नहीं हुई है। नालियां चोक हैं और रास्तों पर गंदा पानी जमा है। गंदगी और जलभराव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। ग्रामीणों ने कई बार सफाई की गुहार लगाई, पर जिम्मेदार अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। पीड़ित मरीजों का विशेष निगरानी में उपचार किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से तत्काल विशेष सफाई अभियान चलाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एलाइजा की एनएस-1 जांच में चार लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इनमें उदी क्षेत्र के एक ही परिवार के तीन बच्चे शामिल हैं। विभाग की ओर से गांव में दवा का छिड़काव कर ग्रामीणों को सफाई करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बच्चों की हालत में सुधार है। -डॉ. एसएन सिंह, जिला मलेरिया अधिकारी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed