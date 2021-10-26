Etawah News: सात दिन से लापता गोलगप्पा विक्रेता का शव पेड़ से लटका मिला
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 15 Oct 2026 12:07 AM IST
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उदी। चंबल नदी किनारे बुधवार को बबूल के पेड़ से गोलगप्पा विक्रेता शव लटका मिला। शव कई दिन पुराना होने की आशंका है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से साक्ष्य संकलित कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तलाशी के दौरान जेब से मिले आधार कार्ड से मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के भिंड निवासी मुन्नैश (45) के रूप में हुई। युवक करीब सात दिन से लापता था।
चौकीदार छविराम निवासी उदी ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी थी। युवक भिंड के बीटीआई रोड स्थित सावित्री नगर में रहता था। उसका पैतृक गांव बिलाव, थाना उमरी, जिला भिंड है। वह भिंड में गोलगप्पे की ठेली लगाता था। परिवार के सदस्य राजवीर ने बताया कि मुन्नैश करीब 10 दिन पहले दिल्ली से आया था। करीब सात दिन पहले वह खेत की बोआई के लिए गांव बिलाव जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन गांव नहीं पहुंचा।
परिजन को लगा कि वह किसी रिश्तेदारी में चला गया होगा। इस कारण उसकी गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई गई थी। मृतक के परिवार में पत्नी, दो बेटे धर्मेंद्र व संकेत और दो बेटियां हैं। वह तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। बढ़पुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों ने अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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चौकीदार छविराम निवासी उदी ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी थी। युवक भिंड के बीटीआई रोड स्थित सावित्री नगर में रहता था। उसका पैतृक गांव बिलाव, थाना उमरी, जिला भिंड है। वह भिंड में गोलगप्पे की ठेली लगाता था। परिवार के सदस्य राजवीर ने बताया कि मुन्नैश करीब 10 दिन पहले दिल्ली से आया था। करीब सात दिन पहले वह खेत की बोआई के लिए गांव बिलाव जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन गांव नहीं पहुंचा।
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परिजन को लगा कि वह किसी रिश्तेदारी में चला गया होगा। इस कारण उसकी गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई गई थी। मृतक के परिवार में पत्नी, दो बेटे धर्मेंद्र व संकेत और दो बेटियां हैं। वह तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। बढ़पुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों ने अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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