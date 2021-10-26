Etawah News: सात दिन से लापता गोलगप्पा विक्रेता का शव पेड़ से लटका मिला

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चौकीदार छविराम निवासी उदी ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी थी। युवक भिंड के बीटीआई रोड स्थित सावित्री नगर में रहता था। उसका पैतृक गांव बिलाव, थाना उमरी, जिला भिंड है। वह भिंड में गोलगप्पे की ठेली लगाता था। परिवार के सदस्य राजवीर ने बताया कि मुन्नैश करीब 10 दिन पहले दिल्ली से आया था। करीब सात दिन पहले वह खेत की बोआई के लिए गांव बिलाव जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन गांव नहीं पहुंचा।परिजन को लगा कि वह किसी रिश्तेदारी में चला गया होगा। इस कारण उसकी गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई गई थी। मृतक के परिवार में पत्नी, दो बेटे धर्मेंद्र व संकेत और दो बेटियां हैं। वह तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। बढ़पुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों ने अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।