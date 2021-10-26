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Etawah News: वृद्धावस्था पेंशन की पहली किस्त जारी

Tue, 13 Oct 2026 12:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:44 AM IST
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First installment of old-age pension released.
इटावा। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही की पेंशन धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। पात्र पेंशनरों को तीन महीने की पेंशन के रूप में 3000 रुपये दिए गए हैं।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल ने बताया कि निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ के 16 सितंबर 2026 के पत्र के क्रम में शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पेंशन का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की ओर से निर्धारित लक्ष्य के तहत 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों को प्रतिमाह 200 रुपये केंद्रांश और 800 रुपये राज्यांश के रूप में दिए जाते हैं। इस तरह तीन महीने में केंद्रांश के 600 रुपये और राज्यांश के 2400 रुपये मिलाकर कुल 3000 रुपये दिए गए हैं।
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वहीं, 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के लाभार्थियों को प्रतिमाह 500 रुपये केंद्रांश और 500 रुपये राज्यांश के रूप में दिए जाते हैं। इस आयु वर्ग के पेंशनरों को भी पहली तिमाही में कुल 3000 रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। उन्होंने जनपद के सभी पात्र वृद्धावस्था पेंशनरों से अपील की है कि वे अपने संबंधित बैंक खाते की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने और पेंशन की धनराशि की पुष्टि के लिए बैंक पासबुक अपडेट करा लें। संवाद
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