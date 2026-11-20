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मोहल्ला यादव नगर निवासी इरशाद अली उर्फ बल्लू ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि ताजिया इमामबाड़ा के सामने वाली गली में विधायक निधि से सोलर लाइट लगवाई गईं थीं। बुधवार रात चोरों ने सोलर लाइट को उसके पोल समेत उखाड़ लिया और चोरी कर ले गए। बृहस्पतिवार सुबह जब मोहल्ले के लोगों ने लाइट गायब देखी तो इसकी जानकारी हुई। आसपास के लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन चोरी गई सोलर लाइट का कोई पता नहीं चल सका। विज्ञापन

घटना को लेकर मोहल्लेवासियों ने पुलिस की रात्रि गश्त पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि यदि पुलिस नियमित रूप से गश्त करती तो चोर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सीओ रामदवन मौर्य ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। मोहल्ला यादव नगर निवासी इरशाद अली उर्फ बल्लू ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि ताजिया इमामबाड़ा के सामने वाली गली में विधायक निधि से सोलर लाइट लगवाई गईं थीं। बुधवार रात चोरों ने सोलर लाइट को उसके पोल समेत उखाड़ लिया और चोरी कर ले गए। बृहस्पतिवार सुबह जब मोहल्ले के लोगों ने लाइट गायब देखी तो इसकी जानकारी हुई। आसपास के लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन चोरी गई सोलर लाइट का कोई पता नहीं चल सका।घटना को लेकर मोहल्लेवासियों ने पुलिस की रात्रि गश्त पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि यदि पुलिस नियमित रूप से गश्त करती तो चोर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सीओ रामदवन मौर्य ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।

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भरथना। यादव नगर मोहल्ले में विधायक निधि से लगवाई गई सोलर लाइट को पोल समेत चोर उखाड़कर ले गए। बुधवार रात हुई इस घटना की जानकारी बृहस्पतिवार सुबह होने पर मोहल्ले के लोगों में नाराजगी फैल गई। लोगों ने पुलिस की गश्त पर सवाल उठाते हुए कहा कि चोर भारी-भरकम पोल समेत सोलर लाइट उखाड़कर ले गए और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। मोहल्लेवासियों ने थाना पुलिस को सामूहिक प्रार्थना पत्र देकर चोरों का पता लगाकर कार्रवाई करने की मांग की है।