Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   etw news

Etawah News: गड्ढों में गुम हुए गांवों के रास्ते, एडीओ बोले- योजना हमारी नहीं

Sat, 14 Nov 2026 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 14 Nov 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
etw news
फोटो 22:: कामेत गांव में पाइपलाइन को बिछाने के बाद खुदी पड़ी गली में भरा पानी। संवाद
उदी। बढ़पुरा ब्लॉक में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना ग्रामीणों के लिए राहत के बजाय मुसीबत बनती जा रही है। घरों तक पानी पहुंचाने के लिए गलियों में अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने के नाम पर खोदाई तो करा दी गई, लेकिन काम के बाद रास्तों की मरम्मत कराना जिम्मेदार भूल गए। नतीजा यह है कि ग्रामीण गड्ढों और जलभराव के बीच आवागमन करने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी उनकी योजना न होने की बात कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं।
विज्ञापन


ब्लॉक के 52 गांवों में योजना के तहत पेयजल आपूर्ति होनी है। इनमें से अभी तक केवल 22 गांवों में ही पानी की आपूर्ति शुरू हो सकी है। खास बात यह है कि इन 22 गांवों में भी 10 से अधिक गांवों में खोदी गई गलियों को दुरुस्त नहीं करवाया गया है। शेष गांवों में योजना का काम पूरा होने और नियमित जलापूर्ति शुरू होने का इंतजार है। शनिवार को पड़ताल के दौरान ग्राम पंचायत रजपुरा में पाइपलाइन डालने के लिए गलियों को खोदकर छोड़ने की बात सामने आई।
विज्ञापन


खोदाई से बने गड्ढों में पानी भरने के कारण जलभराव की स्थिति बन जाती है। इससे राहगीरों और ग्रामीणों को निकलने में परेशानी होती है। ग्राम पंचायत कामेत में भी पाइपलाइन बिछाने के बाद गलियों की मरम्मत नहीं कराई गई। वहीं, बढ़पुरा गांव में जगह-जगह गड्ढे होने से लोगों का रास्तों से निकलना मुश्किल हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं दूसरी ओर बढ़पुरा ब्लॉक के एडीओ पंचायत अशोक कुमार से बात की गई तो वह योजना से अनभिज्ञ नजर आए। उन्होंने कहा कि यह योजना जल निगम की है और उनका इससे कोई संबंध नहीं है।

वर्जन

विशेष अभियान के तहत काम करवाया जा रहा है, त्योहार के कारण लगभग एक सप्ताह का विलंब हुआ है। सोमवार से काम में तेजी आएगी और प्राथमिकता के आधार पर पाइपलाइन बिछाने में खोदी गई सड़कों को दुरुस्त कराया जाएगा।


विमल कुमार, एई, जलनिगम, ग्रामीण

फोटो 22:: कामेत गांव में पाइपलाइन को बिछाने के बाद खुदी पड़ी गली में भरा पानी। संवाद

फोटो 22:: कामेत गांव में पाइपलाइन को बिछाने के बाद खुदी पड़ी गली में भरा पानी। संवाद

फोटो 22:: कामेत गांव में पाइपलाइन को बिछाने के बाद खुदी पड़ी गली में भरा पानी। संवाद

फोटो 22:: कामेत गांव में पाइपलाइन को बिछाने के बाद खुदी पड़ी गली में भरा पानी। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed