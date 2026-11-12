Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Electricity utility disconnects 50 defaulters as part of its drive

Etawah News: बिजली निगम के अभियान में 50 बकायेदारों के कनेक्शन काटे

Thu, 12 Nov 2026 11:01 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 12 Nov 2026 11:01 PM IST
विज्ञापन
Electricity utility disconnects 50 defaulters as part of its drive
जसवंतनगर। दिवाली के बाद बिजली निगम ने बृहस्पतिवार को बकाया बिलों की वसूली के लिए नगर क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान निगम की दो टीमों ने अलग-अलग मोहल्लों में कार्रवाई करते हुए करीब 50 बकायेदार उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए। वहीं, करीब पांच लाख रुपये की बकाया धनराशि भी वसूल की गई।
विज्ञापन

अभियान के दौरान टीमों ने घरों और प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर बिजली बिलों की जांच की। लंबे समय से बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदित किए गए। इससे बकायेदारों में खलबली मची रही। एसडीओ राकेश कुमार ने बताया कि 10 हजार रुपये से अधिक के बकायेदारों को चिह्नित कर कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन

दो टीमें अलग-अलग मोहल्लों में अभियान चला रही हैं। उन्होंने बताया कि बकाया वसूली के साथ बिजली चोरी रोकने के लिए भी चेकिंग की जा रही है। अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा करने की अपील की। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed