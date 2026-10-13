Etawah News: डॉ. अंकुर वैद्य चौथी बार शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों में शामिल

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सैफई। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (यूपीयूएमएस) के फार्मेसी संकाय के सहायक आचार्य डॉ. अंकुर वैद्य ने महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि हासिल की है। उन्हें वर्ष 2026 की विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में स्थान मिला है। यह उनकी कुल चौथी बार की उपलब्धि है, जिसमें लगातार तीसरी बार शामिल होना भी शामिल है। यह सूची स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा एल्सेवियर के सहयोग से तैयार की गई है। डॉ. अंकुर ने इस सफलता का श्रेय कुलपति डॉ. अजय सिंह और फार्मेसी संकाय की अधिष्ठाता प्रो. बीजी बिजू को दिया है। डॉ. अंकुर वैज्ञानिक अनुसंधान और शोध-प्रकाशनों में महत्वपूर्ण कार्य किया है। औषधि विज्ञान एवं औषधीय रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उनकी यह उपलब्धि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान उत्कृष्टता को उजागर करती है। विश्वविद्यालय परिवार ने डॉ. अंकुर वैद्य को इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई दी है। संवाद