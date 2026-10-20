फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   DCM truck crashes into car after axle breaks; sister-in-law and sister-in-law (husband's sister) injured

Etawah News: एक्सल टूटने से कार में भिड़ी डीसीएम, ननद-भाभी घायल

Tue, 20 Oct 2026 01:42 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Tue, 20 Oct 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
DCM truck crashes into car after axle breaks; sister-in-law and sister-in-law (husband's sister) injured
फोटो 18:: हादसे के बाद खड़ी दोनों क्षतिग्रस्त डीसीएम। संवाद - फोटो : Samvad
उदी। बढ़पुरा थाना क्षेत्र में बाह मार्ग पर नएपुरा मोड़ के पास रविवार रात करीब 9:40 बजे डीसीएम का पिछला एक्सल टूटने से टायर फट गया। इससे बेकाबू हुई डीसीएम सामने से आ रही कार से टकरा गई। इसी दौरान पीछे से आ रही दूसरी डीसीएम भी आगे वाली डीसीएम से टकरा गई। हादसे में कार सवार ननद-भाभी घायल हो गईं।
विज्ञापन

पछायगांव निवासी सुधाकर यादव (24) ने बताया कि वह अपनी पत्नी लता (22), बहन रोशनी (16) और दो बेटों के साथ कार से घर लौट रहे थे। परिवार मां कालीबांह मंदिर में दर्शन करने के बाद उदी चौराहे की ओर से आ रहा था। इसी दौरान पछायगांव की तरफ से आ रही डीसीएम का नएपुरा मोड़ के पास पिछला एक्सल टूट गया और टायर फट गया। इससे डीसीएम बेकाबू होकर कार से टकरा गई।
विज्ञापन

पीछे से आ रही दूसरी डीसीएम भी आगे वाली डीसीएम में जा भिड़ी। टक्कर में कार सवार ननद-भाभी घायल हो गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

हादसे के बाद आगे वाली डीसीएम का चालक और खलासी मौके पर नहीं मिले। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटवाकर यातायात सुचारु कराया गया। चालक की तलाश की जा रही है।

फोटो 18:: हादसे के बाद खड़ी दोनों क्षतिग्रस्त डीसीएम। संवाद

फोटो 18:: हादसे के बाद खड़ी दोनों क्षतिग्रस्त डीसीएम। संवाद- फोटो : Samvad

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed