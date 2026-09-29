Etawah News: बेटियों ने सीबीएसई ताइक्वांडो में जीते दो रजत, एक कांस्य पदक

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यह चैंपियनशिप 19 से 24 सितंबर तक बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल, पानीपत (हरियाणा) में आयोजित हुई थी। बालिका वर्ग के अंडर-14 आयु वर्ग में आद्रिका सिंह ने 16 किलो से कम भार वर्ग में रजत पदक जीता। आध्या कुशवाहा ने 18 किलो से कम भार वर्ग में दूसरा रजत पदक अपने नाम किया।अंशिका यादव ने 20 किलो से कम भार वर्ग में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। उन्होंने उत्कृष्ट खेल कौशल का परिचय दिया। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में लगभग 1200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इनमें गल्फ देशों सहित देश-विदेश के खिलाड़ी शामिल थे। डीपीएस की बेटियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।विद्यालय लौटने पर तीनों विजेता खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। प्राचार्य भावना सिंह ने छात्राओं को बधाई दी और भविष्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। डीपीएस के अध्यक्ष डॉ. विवेक यादव और उपाध्यक्ष डॉ. प्रीति यादव ने शुभकामनाएं दीं। ताइक्वांडो कोच आराधना तिवारी और मैनेजर गौरव कुमार का कुशल निर्देशन इस सफलता का मुख्य आधार रहा।