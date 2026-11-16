Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Challans issued to 70 vehicles, with fines totaling 1.5 lakh imposed.

Etawah News: 70 वाहनों के चालान कर डेढ़ लाख का लगाया जुर्माना

Mon, 16 Nov 2026 10:47 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Mon, 16 Nov 2026 10:47 PM IST
विज्ञापन
Challans issued to 70 vehicles, with fines totaling 1.5 lakh imposed.
जसवंतनगर। यातायात नियमों का पालन कराने और अतिक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए सीओ आयुषी सिंह ने रविवार देर शाम को नगर क्षेत्र के साथ आगरा-इटावा सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चलाया।
विज्ञापन


इस दौरान चार सवारियां बैठाकर बाइक चला रहे युवक को रोककर सीओ ने कड़ी फटकार लगाई और भविष्य में ऐसा न करने की हिदायत दी। साथ ही उसकी पत्नी को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इसके बाद सीओ ने नगर क्षेत्र में बस स्टैंड चौराहे से लुधपुरा तिराहे तक पैदल गश्त की।
विज्ञापन


इस दौरान दुकानों के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को फटकार लगाई और रास्ता खाली रखने की हिदायत दी। इस दौरान 70 वाहनों का चालान कर 18 वाहनों को सीज किया गया। पुलिस ने कुल करीब डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed