Etawah News: उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का हुआ समापन

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सुबह तड़के उनकी प्रो. रवि रंजन की पत्नी डॉ. श्रुति सिन्हा समेत महिलाएं और पुरुष पूजा की सामग्री ने सूर्यदेव ने दर्शन दिए। श्रद्धालुओं ने जल में खड़े होकर विधि-विधान से भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली तथा संतान की दीर्घायु की कामना की। विज्ञापन

लोगों के घरों में छठी मैया के पारंपरिक गीत गूंजते रहे। व्रती महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर छठी मैया और सूर्यदेव की आराधना की। पूजा-अर्चना के बाद व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण किया। संवाद सुबह तड़के उनकी प्रो. रवि रंजन की पत्नी डॉ. श्रुति सिन्हा समेत महिलाएं और पुरुष पूजा की सामग्री ने सूर्यदेव ने दर्शन दिए। श्रद्धालुओं ने जल में खड़े होकर विधि-विधान से भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली तथा संतान की दीर्घायु की कामना की।लोगों के घरों में छठी मैया के पारंपरिक गीत गूंजते रहे। व्रती महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर छठी मैया और सूर्यदेव की आराधना की। पूजा-अर्चना के बाद व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण किया। संवाद

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इटावा। लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ पूजा सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ श्रद्धा और उल्लास के बीच संपन्न हो गया। आयुर्विज्ञान विवि के नेत्र विभाग के एचओडी प्रो. डॉ. रवि रंजन के आवास पर भी भव्य कार्यक्रम किया गया।