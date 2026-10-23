फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Ceiling fan falls on head while sleeping; farmer dies

Etawah News: सोते समय सिर पर गिरा सीलिंग फैन, किसान की मौत

Fri, 23 Oct 2026 11:18 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 23 Oct 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
Ceiling fan falls on head while sleeping; farmer dies
फोटो 04:: रामविलास। फाइल फोटो
जसवंतनगर। ग्राम नगला हरचंद्र मलाजनी में बृहस्पतिवार रात सोते समय सिर पर सीलिंग फैन गिरने से किसान की मौत हो गई। छत पर लगी बल्ली टूटने उसके सहारे लटका पंखा नीचे गिरा था। सुबह परिजन को घटना की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
विज्ञापन

गांव निवासी जनवेद ने बताया कि बृहस्पतिवार रात वह अपने बड़े भाई रामविलास (34) के साथ रामलीला में मेला देखकर घर लौटे थे। घर आने के बाद रामविलास कमरे में सोने चले गए, जबकि उनकी पत्नी नीरज देवी और बेटा दिव्यांश (10) बरामदे में सो रहे थे। कमरे की छत पर सीलिंग फैन बल्ली के सहारे लटका था। रात में अचानक बल्ली टूट गई और पंखा नीचे सो रहे रामविलास के सिर पर गिरा। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
विज्ञापन

सुबह जब परिवार के लोग सोकर उठे तो कमरे में रामविलास को मृत अवस्था में देखकर उनके होश उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई। मृतक के पिता लज्जाराम ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रामविलास खेती-बाड़ी करके परिवार का भरण-पोषण करते थे। पत्नी नीरज देवी और बेटे दिव्यांश का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी कमल भाटी ने बताया कि सोते समय सीलिंग फैन गिरने से सिर और चेहरे पर चोट आई है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed