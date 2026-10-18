फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Cases of pneumonia and diarrhea among children have increased with the change in weather.

Etawah News: मौसम बदलते ही बच्चों में निमोनिया व डायरिया के मामले बढ़े

Sun, 18 Oct 2026 11:15 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 18 Oct 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
Cases of pneumonia and diarrhea among children have increased with the change in weather.
फोटो 11: बाल रोग विशेषज्ञ कक्ष के बाहर मरीजों की लगी भीड़। संवाद
इटावा। मौसम में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव से बच्चे निमोनिया व डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। इसमें सबसे अधिक छोटे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। इससे बाल रोग विशेषज्ञ के कक्ष के बाहर बीमार बच्चों की भीड़ लग रही है। डॉक्टर दवा के साथ बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।
विज्ञापन

मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर बच्चों समेत बड़ों पर पड़ रहा है। संयुक्त जिला अस्पताल में हर रोज 1200 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इसमें सबसे अधिक बच्चे इलाज कराने पहुंच रहे हैं। इसमें अधिक बच्चे बुखार, जुकाम, खांसी व निमोनिया व डायरिया से पीड़ित मिल रहे हैं।
विज्ञापन

बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पीके यादव ने बताया कि इस समय ओपीडी में 130 से अधिक बीमार बच्चे इलाज कराने पहुंच रहे हैं। इसमें अधिकतर बच्चे बुखार, खांसी व जुकाम के मरीज अधिक आ रहे हैं। बच्चों की जांच करने के बाद उन्हें दवा दी जा रही है। साथ ही बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसी तरह फिजिशियन कक्ष के बाहर भी मरीजों की भीड़ अधिक रहती है। इसमें अधिक मरीज वायरल बुखार, जुकाम व खांसी व बदन दर्द के मरीजों की संख्या अधिक रही। डॉक्टर दवा के साथ बदलते मौसम में खान-पान समेत समय से दवा लेने की सलाह दे रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed