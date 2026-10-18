Etawah News: मौसम बदलते ही बच्चों में निमोनिया व डायरिया के मामले बढ़े

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर बच्चों समेत बड़ों पर पड़ रहा है। संयुक्त जिला अस्पताल में हर रोज 1200 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इसमें सबसे अधिक बच्चे इलाज कराने पहुंच रहे हैं। इसमें अधिक बच्चे बुखार, जुकाम, खांसी व निमोनिया व डायरिया से पीड़ित मिल रहे हैं।बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पीके यादव ने बताया कि इस समय ओपीडी में 130 से अधिक बीमार बच्चे इलाज कराने पहुंच रहे हैं। इसमें अधिकतर बच्चे बुखार, खांसी व जुकाम के मरीज अधिक आ रहे हैं। बच्चों की जांच करने के बाद उन्हें दवा दी जा रही है। साथ ही बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी।इसी तरह फिजिशियन कक्ष के बाहर भी मरीजों की भीड़ अधिक रहती है। इसमें अधिक मरीज वायरल बुखार, जुकाम व खांसी व बदन दर्द के मरीजों की संख्या अधिक रही। डॉक्टर दवा के साथ बदलते मौसम में खान-पान समेत समय से दवा लेने की सलाह दे रहे हैं।