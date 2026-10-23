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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Cancer surgery facility available at the university in Saifai; consultations with specialists can be availed three days a week.

Etawah News: विवि सैफई में कैंसर सर्जरी की सुविधा, सप्ताह में तीन दिन विशेषज्ञ से ले सकते परामर्श

Fri, 23 Oct 2026 11:12 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 23 Oct 2026 11:12 PM IST
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Cancer surgery facility available at the university in Saifai; consultations with specialists can be availed three days a week.
फोटो 47:::डॉ. मोनिका।
इटावा। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई में कैंसर सर्जरी विभाग मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श और उपचार की सुविधा प्रदान कर रहा है। डॉ. मोनिका शेखावत विभाग में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मरीज प्रत्येक मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक परामर्श के लिए पहुंच सकते हैं।
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कैंसर के उपचार में बीमारी की समय पर पहचान और उचित जांच महत्वपूर्ण है। शरीर में असामान्य गांठ या सूजन, बिना स्पष्ट कारण के वजन कम होना, लंबे समय तक खांसी रहना जैसे लक्षणों पर ध्यान दें। आवाज में बदलाव, असामान्य रक्तस्राव और मल-मूत्र की आदतों में परिवर्तन भी संभावित लक्षण हैं। घाव का लंबे समय तक न भरना और निगलने में परेशानी भी कैंसर के संकेत हो सकते हैं।
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हालांकि, इन लक्षणों का होना अपने आप में कैंसर की पुष्टि नहीं करता। ऐसे लक्षण अन्य बीमारियों में भी दिखाई दे सकते हैं। यदि कोई लक्षण लगातार बना रहे या असामान्य बदलाव महसूस हो, तो चिकित्सक से जांच कराना उचित है। कैंसर सर्जरी विभाग में मरीज की बीमारी, अवस्था और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों के आधार पर उपचार की योजना बनती है।
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उपचार विकल्प और सावधानियां
कुछ मरीजों में दूरबीन विधि (लैप्रोस्कोपिक) से ऑपरेशन संभव हो सकता है। यह सुविधा हर प्रकार के कैंसर या हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसका निर्णय विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक जांच और बीमारी की स्थिति का आकलन करने के बाद करते हैं। कैंसर के संदेह की स्थिति में चिकित्सकीय परामर्श और आवश्यक जांच कराना महत्वपूर्ण है।

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परामर्श के लिए निर्धारित दिन
आयुर्विज्ञान विवि सैफई में कैंसर सर्जरी विभाग मरीजों को नियमित परामर्श दे रहा है। डॉ. मोनिका शेखावत मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को मरीजों का उपचार करती हैं। इन दिनों सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक मरीज विभाग में पहुंच सकते हैं। कैंसर से संबंधित लक्षणों या बीमारी की आशंका होने पर विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेना हितकर है।
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