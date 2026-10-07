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Etawah News: एक्सप्रेसवे पर अर्धनग्न अवस्था में मिला ट्रक चालक का शव

Wed, 07 Oct 2026 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Wed, 07 Oct 2026 12:21 AM IST
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Body of truck driver found in semi-naked state on expressway
फोटो 25:: धर्मेंद्र। फाइल फोटो
इटावा। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चौबिया थाना क्षेत्र में खड़ेता गांव के सामने मंगलवार सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव एक्सप्रेसवे के आगरा से लखनऊ जाने वाले मार्ग पर अर्धनग्न अवस्था में पड़ा था। सूचना पर पहुंची यूपीडा और पुलिस ने शव की तलाशी ली तो मिले ड्राइविंग लाइसेंस से उसकी पहचान मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के नगला श्रीधर निवासी धर्मेंद्र (36) के रूप में हुई।
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मृतक के चचेरे भाई रवि ने बताया कि धर्मेंद्र पांच भाइयों में बड़ा था और ट्रक चालक था। करीब 10 दिन पहले वह घर से निकला था। आशंका है कि घर लौटते समय वह किसी वाहन से एक्सप्रेसवे पर उतरा होगा और सड़क पार करते समय हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
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पोस्टमार्टम में धर्मेंद्र के शरीर पर आठ जगह चोट और खरोंच के निशान मिले हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सड़क पार करते समय किसी वाहन की चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम में चोट और खरोंच के निशान मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच कर घटना की परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है।
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