Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Body of Home Guard's daughter found hanging

Etawah News: होमगार्ड की बेटी का फंदे पर लटका मिला शव

Sat, 14 Nov 2026 11:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 14 Nov 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
Body of Home Guard's daughter found hanging
चकरनगर। भरेह थाना क्षेत्र के गढ़ाकासदा गांव में शनिवार शाम होमगार्ड की बेटी का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। ड्यूटी से घर पहुंचे पिता ने बेटी का शव देखा तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फॉरेंसिक टीम को बुलाया।गढ़ाकासदा निवासी होमगार्ड रामजी दीक्षित की बेटी कमलेश कुमारी (20) शनिवार को घर पर अकेली थी। उसकी मां रिश्तेदारी में औरैया गई हुई थीं, जबकि पिता ड्यूटी पर थे। शाम करीब साढ़े छह बजे रामजी घर पहुंचे तो बेटी को कमरे में फंदे पर लटका देखा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। रात करीब आठ बजे पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी जगदीश भाटी ने बताया कि प्रथम दृष्टयता आत्महत्या है, मामले की जांच की जा रही है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed