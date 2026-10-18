फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Body of a young man found hanging from a tree; harassment alleged

Etawah News: पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव, प्रताड़ित करने का आरोप

Sun, 18 Oct 2026 11:50 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 18 Oct 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
Body of a young man found hanging from a tree; harassment alleged
फोटो 19:: रोहित परिहार। फाइल फोटो
चकरनगर। बिठौली थाना क्षेत्र के बंसरी गांव में रविवार सुबह खेतों के पास पुराने कुएं के नजदीक बबूल के पेड़ पर गमछे के फंदे से एक युवक का शव लटका मिला। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। परिजन ने गांव के तीन लोगों पर प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

गांव निवासी रोहित परिहार (24) का शव देखकर मां माया देवी सहित अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। मृतक के चाचा रघुपाल और मां माया देवी का आरोप है कि रोहित शनिवार को गांव के बाहर खाद लेने गया था। इस दौरान तीन लोगों ने उसे घेरकर जान से मारने की धमकी दी थी। घर लौटने पर रोहित ने परिजनों को इसकी जानकारी दी थी।
विज्ञापन

परिजन का आरोप है कि धमकी और प्रताड़ना के कारण वह मानसिक दबाव में था। प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि युवक को घेरने या मारपीट करने के संबंध में पहले कोई शिकायत नहीं मिली थी। युवक के शराब का आदी होने की जानकारी मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फोटो 19:: रोहित परिहार। फाइल फोटो

फोटो 19:: रोहित परिहार। फाइल फोटो

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed