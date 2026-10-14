Etawah News: स्नातक व शिक्षक प्रत्याशियों के लिए मतदाताओं से संपर्क बनाएं भाजपाई

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बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संगठनात्मक जनपद प्रभारी देवेश कोरी ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से स्नातक प्रत्याशी डॉ. मानवेन्द्र प्रताप व शिक्षक प्रत्याशी इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी के समर्थन में मतदाताओं से संपर्क करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव में संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रियता जीत का आधार होती है। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन आम चुनाव से अलग है।इसमें प्रत्येक मतदाता तक पहुंचकर पार्टी की नीतियों, कार्यों और योजनाओं की जानकारी देना जरूरी है। उन्होंने बूथ स्तर पर तय कार्ययोजना के अनुसार सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए। जिलाध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। बैठक में जिला महामंत्री जितेंद्र गौड़, विवेक शाक्य, अजय यादव, अभिषेक शुक्ला, श्रेयष मिश्रा, विवेक गुप्ता, विरला शाक्य, राजकमल यादव, राजकुमार वर्मा आदि मौजूद रहे।