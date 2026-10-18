Etawah News: बिधीपुर रजवाह की सफाई नहीं, किसान सिंचाई के लिए परेशान

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क्षेत्र के किसानों के मुताबिक, बिधीपुर रजवाह से 12 से अधिक गांवों की कृषि भूमि जुड़ी है। उनका कहना है कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत सिंचाई के पानी की निकासी वाली नालियों की सफाई कराई गई है, लेकिन मुख्य रजवाह की सफाई नहीं हुई। किसानों ने बताया कि जब रजवाह में पानी का प्रवाह सुचारु नहीं होगा तो नालियों की सफाई का क्या मतलब है।विनोद तिवारी, महेश सिंह समेत अन्य ग्रामीणों ने रजवाह की सफाई कराने की मांग की है। ईकरी निवासी संजीव कुमार, विजय बहादुर और श्याम ने बताया कि पिछली बार जेसीबी से निकाली गई मिट्टी रजवाह की पटरी पर डाल दी गई थी। इससे खेतों की जोताई और आवागमन में परेशानी हुई।ग्रामीणों ने मांग की कि इस बार मिट्टी को व्यवस्थित तरीके से हटाकर पटरी का समतलीकरण कराया जाए। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने विरोध करने की चेतावनी दी है। जेई ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि रजवाह की सफाई के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद सफाई का कार्य कराया जाएगा।