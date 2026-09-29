Etawah News: स्ट्रीट लाइटों से जगमगाएगा भरथना, बनेंगे सड़क और नाले

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ईओ संतोष कुमार मिश्रा ने शासन के निर्देशों पर मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना समेत अन्य योजनाओं में कस्बे के विकास के लिए कार्य योजना तैयार कर प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी दी। विचार-विमर्श के बाद विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बोर्ड ने सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने, पेयजल आपूर्ति बेहतर करने और पथ प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रस्ताव स्वीकृत किए।सार्वजनिक स्थानों और सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने, अब्दुल हमीद की प्रतिमा का सौंदर्यीकरण कराने और विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। पथ प्रकाश व्यवस्था के लिए 350 लाइटें और सफाई व पेयजल व्यवस्था से संबंधित आवश्यक सामग्री खरीदने को भी हरी झंडी दी गई।बैठक में कुछ सभासदों ने कर्मचारियों की कार्यशैली, ड्यूटी के दौरान लापरवाही का मुद्दा भी उठाया। इस पर ईओ ने नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। इससे पहले बैठक की शुरुआत में लिपिक आदित्य प्रताप सिंह भदौरिया ने चार मई 2026 को हुई पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई। बैठक में सभासद सीमा, रीना देवी, सुनील कुमार, शिवा यादव, बीरेन्द्र, राममूर्ति गुप्ता, प्रमेन्द्र कुमार, रोहित भंसाली, प्रबल कश्यप, शशांक यादव, सुशील पोरवाल, किरण पोरवाल आदि उपस्थित रहे।