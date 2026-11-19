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मुख्य आमंत्रित विद्वान आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री महोपदेशक आगरा ने उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि आर्य समाज ने समाज को अंधविश्वास, कुरीतियों और रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई है। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों और वेदों के ज्ञान को जन-जन तक पहुंचाना आर्य समाज का उद्देश्य है।आचार्या अमृता आर्या भजनोपदेशिका दिल्ली ने मधुर भजनों से श्रद्धालुओं को भावविभोर किया। केशव मुनि, जगत मुनि और श्रीकृष्ण आर्य वैदिक पुरोहित भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। आर्य समाज के अध्यक्ष देवेश त्रिपाठी सहित कई पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे। (संवाद)