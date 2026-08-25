Etawah News: जिंदा छात्रा को कागजों में मृत दिखाकर राशन कार्ड काटने का आरोप

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इटावा। बढ़पुरा ब्लॉक के विचारपुरा गांव में खाद्य एवं रसद विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा कीर्ति शाक्य को कागजों में मृत दर्शाकर अंत्योदय राशन कार्ड से उसका नाम काट दिया गया। इतना ही नहीं, छात्रा के अनुसार परिवार का राशन कार्ड भी निरस्त कर दिया गया। जानकारी होने पर छात्रा परिजनों के साथ जिला मुख्यालय पहुंची और अधिकारियों से शिकायत कर नाम दोबारा राशन कार्ड में शामिल कराने की गुहार लगाई। विचारपुरा निवासी कीर्ति शाक्य ने बताया कि उसका नाम परिवार के अंत्योदय राशन कार्ड में दर्ज था। कुछ समय बाद जानकारी हुई कि उसे मृत दिखाकर कार्ड से नाम हटा दिया गया है। जबकि वह जीवित है और बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। छात्रा का आरोप है कि दस्तावेजों का सही ढंग से सत्यापन किए बिना ही उसे मृत दर्शाकर कार्रवाई की गई। मामले की शिकायत लेकर कीर्ति ने जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और प्रार्थना पत्र देकर नाम पुन: राशन कार्ड में शामिल कराने की मांग की। उसने सवाल उठाया कि आखिर किस आधार पर उसे मृत घोषित किया गया। जिला पूर्ति अधिकारी जीवेश कुमार मौर्य ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। संबंधित की बात सुनी गई है और समस्या का निदान किया जा रहा है। छात्रा का नाम राशन कार्ड में दोबारा शामिल कराया जा रहा है। संवाद