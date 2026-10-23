Etawah News: पीईटी परीक्षा को लेकर कानपुर सेंट्रल से मथुरा जंक्शन तक आज से चलेगी ट्रेन

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यह जानकारी उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 01823 कानपुर सेंट्रल से मथुरा जंक्शन तक विशेष अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा। यह 12 कोच वाली अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन 24, 29 व 31 अक्तूबर चलेगी। यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से रात आठ बजे चलेगी। यह ट्रेन दूसरे दिन सुबह 03:10 बजे मथुरा जंक्शन पहुंचेगी।ये ट्रेन कानपुर, फफूंद होते हुए इटावा जंक्शन पर रात 10 बजकर 38 मिनट पर आएगी। इसके बाद शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, टूंडला समेत अन्य संबंधित स्टेशनों से यात्रा करने वाले परीक्षार्थियों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि रेलवे ने अभ्यर्थियों की आवाजाही के लिए ये ट्रेन शुरू की है। इस ट्रेन से परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचकर आसानी से पेपर दें सकेंगे। साथ ही परीक्षा के बाद इसी ट्रेन से वापस गंतव्य के लिए लौट सकेंगे।