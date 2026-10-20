फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   A grand procession of Goddess Durga took place, accompanied by a musical band.

Etawah News: बैंड-बाजे के साथ निकली मां दुर्गा की भव्य शोभायात्रा

Tue, 20 Oct 2026 01:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Tue, 20 Oct 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
A grand procession of Goddess Durga took place, accompanied by a musical band.
फोटो 34: मां दुर्गा की शोभायात्रा। संवाद
इकदिल। कस्बे के मोहल्ला लुधियात स्थित अवंती बाई पार्क में नौ दिनों से स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का सोमवार को विधि-विधान और श्रद्धा के साथ विसर्जन किया गया। इस दौरान बैंड-बाजे के साथ मां दुर्गा की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। पूरे मार्ग पर भक्तिमय माहौल बना रहा।
विज्ञापन

शोभायात्रा इकदिल चौराहे से शुरू होकर कस्बे के सड़क बाजार, इन्धौआ रोड, लक्ष्मी नगर में सुधाकर लाल दीक्षित वाली गली और स्टेशन रोड से होते हुए काकरपुर नहर पुल पहुंची। यहां मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। शोभायात्रा में युवा नेता अभिषेक गोयल, आशीष राजपूत, राकेश प्रधान, राजू राजपूत, आलोक राजपूत सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
विज्ञापन

वहीं, क्षेत्र के विभिन्न नहर पुलों पर भी मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। पिलखरा नहर पुल पर 16, चितभवन नहर पुल पर पांच और भागलपुर नहर पुल पर छह प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। इस दौरान इकदिल थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान मौके पर मौजूद रहे।

फोटो 34: मां दुर्गा की शोभायात्रा। संवाद

फोटो 34: मां दुर्गा की शोभायात्रा। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed