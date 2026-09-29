Etawah News: पीएम सूर्य घर योजना में 632 लोन अटके, 10 दिन में निस्तारण के निर्देश

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परियोजना अधिकारी यूपीनेडा प्रिया शर्मा ने बताया कि जिले को योजना के तहत 10611 संयंत्र स्थापना का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष अब तक 10,002 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सितंबर तक 7453 संयंत्र लगाने के लक्ष्य के मुकाबले 7395 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। यह निर्धारित लक्ष्य का 99.22 प्रतिशत है।स्थापित संयंत्रों में 6761 उपभोक्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान मिल चुका है, जबकि शेष मामलों में प्रक्रिया चल रही है। बैठक में बिजली निगम के अधिकारियों को सोलर प्लांट लगने के बाद स्मार्ट मीटर कॉन्फिगर करने और विद्युत बिल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए।लंबित 59 कनेक्शनों को तीन दिन में पूरा करने को कहा गया। सीडीओ ने वेंडरों को बैंक ऋण वाले 170 उपभोक्ताओं के यहां सोलर संयंत्र लगाकर तीन दिन में पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के निर्देश दिए। (संवाद)