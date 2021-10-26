Etawah News: नाली बंद होने से 50 एकड़ धान की फसल जलमग्न
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Wed, 30 Sep 2026 12:36 AM IST
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भरथना। नाली अवरुद्ध होने से लहरोई क्षेत्र में करीब 50 एकड़ खेतों में पानी भर गया है। इससे धान की फसल जलमग्न हो गई है। फसल नष्ट होने की आशंका को लेकर मंगलवार को लहरोई मौजा के कई किसान तहसील पहुंचे और नाली खुलवाने की मांग की।
पीड़ित किसान हरगोविंद, नीरज सिंह, श्यामलाल, करतार सिंह, भूपाल सिंह, प्रमोद कुमार, प्रदीप कुमार, अवनीश कुमार और राजवीर सिंह आदि ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में कुछ लोगों ने नाली पर कब्जा कर उसे अवरुद्ध कर दिया है। जल निकासी बंद होने से बारिश का पानी खेतों में भर गया है और धान की फसल पानी में डूबी हुई है। किसानों ने बताया कि खेतों में लगातार पानी भरे रहने से धान की फसल खराब होने की आशंका है।
समय रहते जल निकासी की व्यवस्था नहीं हुई तो उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों ने तहसीलदार हर्ष निशांत को समस्या की जानकारी दी तो वह मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जलभराव वाले क्षेत्र का मौका मुआयना किया। तहसीलदार ने मौके पर मौजूद लेखपाल श्रद्धा कमल, मनीष कुमार और अजय यादव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
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पीड़ित किसान हरगोविंद, नीरज सिंह, श्यामलाल, करतार सिंह, भूपाल सिंह, प्रमोद कुमार, प्रदीप कुमार, अवनीश कुमार और राजवीर सिंह आदि ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में कुछ लोगों ने नाली पर कब्जा कर उसे अवरुद्ध कर दिया है। जल निकासी बंद होने से बारिश का पानी खेतों में भर गया है और धान की फसल पानी में डूबी हुई है। किसानों ने बताया कि खेतों में लगातार पानी भरे रहने से धान की फसल खराब होने की आशंका है।
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समय रहते जल निकासी की व्यवस्था नहीं हुई तो उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों ने तहसीलदार हर्ष निशांत को समस्या की जानकारी दी तो वह मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जलभराव वाले क्षेत्र का मौका मुआयना किया। तहसीलदार ने मौके पर मौजूद लेखपाल श्रद्धा कमल, मनीष कुमार और अजय यादव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
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