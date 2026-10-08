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Etawah News: अपना दल (एस) में 17 अधिवक्ताओं ने ली सदस्यता

Thu, 08 Oct 2026 11:39 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:39 PM IST
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17 advocates joined Apna Dal (S).
अपना दल (एस) में 17 अधिवक्ताओं ने ली सदस्यताइटावा। अपना दल (एस) की मासिक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के निर्देशन में विवेक तिवारी के आवास पर संपन्न हुई। जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान 17 वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिससे जिले में संगठन को मजबूती मिली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. हरिशंकर पटेल ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने को कहा। डॉ. पटेल ने अपना दल (एस) को केवल राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक परिवार बताया। जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए संगठन के इतिहास से अवगत कराया। जिला उपाध्यक्ष हरिओम सिंह चौहान, अमित चौरसिया, जिला महामंत्री राजेश कुमार वर्मा, देव प्रताप सिंह और विवेक तिवारी ने भी संगठन विस्तार पर विचार व्यक्त किए। संवाद
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