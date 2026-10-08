फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Howrah-Khatipura Special train to run from the 11th.

Etawah News: हावड़ा-खातीपुरा स्पेशल ट्रेन 11 से चलेगी

Thu, 08 Oct 2026 11:47 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Howrah-Khatipura Special train to run from the 11th.
इटावा। उत्तर-मध्य रेलवे ने आगामी त्योहार को देखते हुए हावड़ा-खातीपुरा स्पेशल ट्रेन शुरू की है। इस ट्रेन को 11 अक्तूबर से संचालन किया जाएगा। इस ट्रेन का इटावा जंक्शन पर ठहराव होने से यात्रियों को आने-जाने में परेशानी होगी।
विज्ञापन


यह जानकारी उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि नवरात्र, दशहरा, दीपावली व छठ पूजा को देखते हुए नई हावड़ा-खातीपुरा स्पेशल ट्रेन संचालित होने जा रही है। ट्रेन संख्या 03007 हावड़ा-खातीपुरा स्पेशल ट्रेन को प्रत्येक रविवार को 11 अक्तूबर से छह दिसंबर तक संचालित किया जाएगा।
विज्ञापन




इसी तरह ट्रेन संख्या 03008 खातीपुरा- हावड़ा स्पेशल ट्रेन को प्रत्येक मंगलवार को 13 अक्तूबर से आठ दिसंबर तक संचालित किया जाएगा। इस ट्रेन में कुल 22 कोच की होगी। इसमें एसी तृतीय के चार, स्लीपर-10, सामान्य-छह, एसएलआर/डी के दो कोच होंगे। यह ट्रेन हावड़ा से रात 11 बजकर 55 मिनट पर चलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद बर्धमान, खाना, दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन, मधुपुर, महेशमुंडा, न्यू गिरिडीह, जमुआ, कोडरमा, गया, अनुग्रह एन रोड, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पं.दीनदयाल उपाध्याय जं., सूबेदारगंज, गोविंदपुरी होते हुए रात दूसरे दिन रात में 11 बजकर 50 मिनट पर आएगी। इसके बाद फतेहाबाद, आगरा कैंट जं. भरतपुर जं, बांदीकुई जं, दौसा होते हुए खातीपुरा पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन इटावा जंक्शन पर सुबह तीन बजकर 48 मिनट पर आएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed