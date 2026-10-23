फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Youth struck by dumper truck dies during treatment

Etah News: डंपर की चपेट में आए युवक की उपचार के दौरान मौत

Fri, 23 Oct 2026 11:56 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 23 Oct 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
Youth struck by dumper truck dies during treatment
एटा। डंपर की चपेट में आने से घायल हीरापुर गांव निवासी युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल में बृहस्पतिवार की रात उसने दम तोड़ दिया। शुक्रवार को परिजन शव लेकर एटा पहुंचे जहां पोस्टमार्टम कराया गया।
विज्ञापन




थाना मिरहची क्षेत्र के गांव हीरापुर निवासी सोनू ने बताया कि मंगलवार को मोनू एक धर्मकांटा के पास खड़ा था। तभी डंपर चालक ने लापरवाही से वाहन पीछे कर दिया जिसकी चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद उसे फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
विज्ञापन

मोनू खेती-किसानी करता था। उसके परिवार में चार साल की बेटी कीर्ति और तीन साल का बेटा है। सीओ सदर संकल्पदीप कुशवाहा ने बताया कि हादसे में घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मौत की जानकारी पर पुलिस पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। इसके बाद पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed