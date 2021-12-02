Etah News: आज के कार्यक्रम

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दोपहर 12 बजे मिशन शक्ति अभियान के तहत सदर कोतवाली क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम होंगे।



सत्संग

शाम 4 बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।

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रासलीला

रात्रि 8 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में रासलीला वृंदावन की मंडली द्वारा की जाएगी।

जागरूकता