Etah News: चांदी के दाम धड़ाम, ग्राहक खुश, निवेशक बेचैन

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दिवाली से पहले त्योहारी सीजन में सोने-चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है। धनतेरस पर चांदी के सिक्के, बर्तन और पूजन सामग्री खरीदने की परंपरा है। ऐसे में कीमतों में आई गिरावट ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है। जो लोग लंबे समय से चांदी खरीदने की योजना बना रहे थे वे अब बाजार के भाव पर नजर रख रहे हैं। कम कीमतों के चलते धनतेरस पर खरीदारी का बजट बनाने वाले परिवारों को भी कुछ राहत मिल सकती है।सराफ माधवेंद्र वर्मा की मानें तो कीमतें कम होने से त्योहार पर चांदी के सिक्के, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां और अन्य आभूषण खरीदने वालों की संख्या बढ़ सकती है। चांदी के भाव में अचानक आई गिरावट से निवेश करने वाले लोग असमंजस में हैं। जिन लोगों ने ऊंचे भाव पर चांदी खरीदी थी उन्हें मौजूदा कीमतों के कारण नुकसान की आशंका सता रही है। हालांकि वास्तविक बिक्री बाजार के भाव और ग्राहकों की खरीद क्षमता पर निर्भर करेगी।एक महीने में सोने में सात हजार रुपये की गिरावटसोने के भाव में भी उतार-चढ़ाव बना हुआ है। पिछले एक महीने में सोने के भाव कई बार ऊपर नीचे हुए हैं। सोना डेढ़ लाख रुपये से नीचे पहुंच गया है। शुक्रवार को 10 ग्राम सोने के दाम 1 लाख 44 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम रहे। सराफ मनोज गुप्ता ने बताया कि साेने के भाव एक महीने में करीब 7 हजार रुपये गिर गए हैं।चांदी के भाव में गिरावट से ग्राहकों को राहत मिली है। धनतेरस पर चांदी के सिक्के, बर्तन और पूजन सामग्री खरीदने वालों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। कीमतें कम होने से ग्राहक अपने बजट के अनुसार खरीदारी कर सकेंगे। - अंश महाजन, सराफा व्यापारीचांदी के भाव में बीते दिनों काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। ऊंचे भाव पर खरीदारी करने वाले निवेशकों को मौजूदा गिरावट से चिंता हो सकती है। ऐसे में बाजार के रुख को समझकर ही निवेश का फैसला लेना चाहिए। -अमित चौहान, सराफा व्यापारीइस वर्ष सोने-चांदी के भाव का उतार-चढावमाह, सोना प्रति (10 ग्राम), चांदी (प्रति किलो)1 जनवरी 147000 2070001 फरवरी 145000 2580001 मार्च 148000 2980001 अप्रैल 151000 2760001 मई 156000 2650001 जून 157000 2550001 जुलाई 147000 2400001 अगस्त 145000 2280001 सितंबर 151000 236000-स्रोत सराफा एसोसिएशन