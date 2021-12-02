फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   10 buses still out of service; how will travel be easy during the festive season?

Etah News: 10 बसें अभी भी खराब, कैसे आसान होगा त्योहार पर सफर

Sat, 24 Oct 2026 12:04 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
10 buses still out of service; how will travel be easy during the festive season?
एटा। त्योहार पर घर आने आने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो जाता है और बसों में भी यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। इस मौके पर रोडवेज की 10 बसें खराब होने से मुसाफिरों को तकलीफों का सामान करना पड़ सकता है।
विज्ञापन

त्योहार पर दूसरे शहरों में नौकरी करने वाले लोग, विद्यार्थी और अन्य यात्री अपने घर पहुंचने के लिए रोडवेज बसों का सहारा लेते हैं। इस दौरान स्टैंड पर भीड़ बढ़ जाती है और यात्रियों को बसों के लिए इंतजार करना पड़ता है। वर्तमान में एटा डिपो के बेड़े में 184 बसें हैं। इनमें से 10 खराब होने से उपलब्ध बसों पर दबाव बढ़ रहा है। यदि समय रहते बसें ठीक नहीं हुईं तो यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है।
विज्ञापन

वर्जन
खराब बसों को दुरुस्त कराया जा रहा है। जल्द ही इन्हें ठीक कराकर मार्गों पर संचालित किया जाएगा। प्रयास है कि त्योहार के दौरान यात्रियों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो और जरूरत के अनुसार बसें उपलब्ध रहें। - प्रदीप यादव, एआरएम
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed