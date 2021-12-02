Etah News: 10 बसें अभी भी खराब, कैसे आसान होगा त्योहार पर सफर

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त्योहार पर दूसरे शहरों में नौकरी करने वाले लोग, विद्यार्थी और अन्य यात्री अपने घर पहुंचने के लिए रोडवेज बसों का सहारा लेते हैं। इस दौरान स्टैंड पर भीड़ बढ़ जाती है और यात्रियों को बसों के लिए इंतजार करना पड़ता है। वर्तमान में एटा डिपो के बेड़े में 184 बसें हैं। इनमें से 10 खराब होने से उपलब्ध बसों पर दबाव बढ़ रहा है। यदि समय रहते बसें ठीक नहीं हुईं तो यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है।वर्जनखराब बसों को दुरुस्त कराया जा रहा है। जल्द ही इन्हें ठीक कराकर मार्गों पर संचालित किया जाएगा। प्रयास है कि त्योहार के दौरान यात्रियों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो और जरूरत के अनुसार बसें उपलब्ध रहें। - प्रदीप यादव, एआरएम