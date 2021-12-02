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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Youth from Rasulpur Garhauli dies under suspicious circumstances.

Etah News: रसूलपुर गढ़ौली के युवक की संदिग्ध हालात में मौत

Wed, 14 Oct 2026 12:32 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:32 AM IST
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Youth from Rasulpur Garhauli dies under suspicious circumstances.
मिरहची। क्षेत्र के गांव रसूलपुर गढ़ौली निवासी युवक की बुधवार संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन बुखार से मौत का दावा कर रहे हैं। जबकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जहर खाकर मौत की बात बता रहे हैं। परिजन ने बिना पोस्टमार्टम के ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
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25 वर्षीय अक्षय के पिता महेश चंद्र ने बताया कि अक्षय दिल्ली में रहकर नौकरी करता था। करीब पांच दिन पहले बुखार आने से उसकी तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद वह घर लौट आया था। घर आने के बाद परिजन ने उसे एक निजी क्लीनिक पर दिखाया और दवा दिलाई। हालांकि, दवा लेने के बाद भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ।
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इसके बाद परिजन सोमवार की रात उसे उपचार के लिए अलीगढ़ ले गए। वहां उपचार के दौरान अक्षय ने दम तोड़ दिया। ग्राम प्रधान भूप सिंह ने बताया कि युवक की मौत के पीछे जहर खाने की बात सामने आई है।
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