Etah News: रसूलपुर गढ़ौली के युवक की संदिग्ध हालात में मौत

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25 वर्षीय अक्षय के पिता महेश चंद्र ने बताया कि अक्षय दिल्ली में रहकर नौकरी करता था। करीब पांच दिन पहले बुखार आने से उसकी तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद वह घर लौट आया था। घर आने के बाद परिजन ने उसे एक निजी क्लीनिक पर दिखाया और दवा दिलाई। हालांकि, दवा लेने के बाद भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ।इसके बाद परिजन सोमवार की रात उसे उपचार के लिए अलीगढ़ ले गए। वहां उपचार के दौरान अक्षय ने दम तोड़ दिया। ग्राम प्रधान भूप सिंह ने बताया कि युवक की मौत के पीछे जहर खाने की बात सामने आई है।