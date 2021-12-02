Etah News: एटा आज के कार्यक्रम

विज्ञापन







- शाम 8 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में आयोजित रामलीला में सुमन आगमन, दशरथ मरण, भरत मिलाप लीला का आयोजन होगा।



शाम 8 बजे से निधौली कलां में भारत मिलाप, शूर्पणखा की नाक कटना, खर–दूषण वध लीला का आयोजन होगा।







-- -



सत्संग







शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।



रामलीला