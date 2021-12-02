Etah News: एटा आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:39 AM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:39 AM IST
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रामलीला
- शाम 8 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में आयोजित रामलीला में सुमन आगमन, दशरथ मरण, भरत मिलाप लीला का आयोजन होगा।
शाम 8 बजे से निधौली कलां में भारत मिलाप, शूर्पणखा की नाक कटना, खर–दूषण वध लीला का आयोजन होगा।
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सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
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- शाम 8 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में आयोजित रामलीला में सुमन आगमन, दशरथ मरण, भरत मिलाप लीला का आयोजन होगा।
शाम 8 बजे से निधौली कलां में भारत मिलाप, शूर्पणखा की नाक कटना, खर–दूषण वध लीला का आयोजन होगा।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।