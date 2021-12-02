फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Victim arrives seeking justice, carrying a photograph of the CM.

Etah News: सीएम की तस्वीर लेकर न्याय की गुहार लगाने पहुंचा पीड़ित

Wed, 14 Oct 2026 12:33 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
Victim arrives seeking justice, carrying a photograph of the CM.
एटा। जमीन पर कथित अवैध कब्जे से परेशान पीड़ित परिवार न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। पीड़ित अजय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर डीएम और एसएसपी कार्यालय पहुंचा। मंगलवार सुबह भी उसने तस्वीर के साथ वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री से न्याय दिलाने की गुहार लगाई।
विज्ञापन

मामला जलेसर क्षेत्र के गांव खटौटा की जमीन से जुड़ा है। पीड़ित का कहना है कि उसके नाना बनारसी लाल ने वर्ष 1993 में रजिस्टर्ड वसीयत की थी। इसके आधार पर जमीन के गाटा संख्या 1606 में उसकी मां का नाम दर्ज हुआ था।
विज्ञापन

आरोप है कि शिवराज उर्फ पप्पू और उसके परिवार ने फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन का बैनामा कराकर कब्जा कर लिया। विरोध करने पर धमकी देने का भी आरोप है।
बताया कि सितंबर 2025 में हाईकोर्ट के आदेश पर तत्कालीन एसडीएम समेत राजस्व अधिकारियों और मुख्य आरोपी सहित 17 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
मामले की पुलिस जांच चल रही है। उपजिलाधिकारी जलेसर की अदालत ने जून 2026 में सुनवाई के बाद संबंधित गाटा संख्याओं से कुछ लोगों के नाम निरस्त करने और भूमि का कब्जा राज्य सरकार को दिलाने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, वादी पक्ष के नाम भूमि दर्ज करने का भी आदेश हुआ। अजय का कहना है कि वह लंबे समय से न्याय के लिए भटक रहा है लेकिन अब तक जमीन पर कब्जा नहीं मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed