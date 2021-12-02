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Etah News: बाइकों की टक्कर में युवक की मौत

Wed, 14 Oct 2026 12:37 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:37 AM IST
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Youth dies in collision between motorcycles
एटा। गांव कुसाढ़ी निवासी एक युवक अपनी मां को लेने बाइक लेकर खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में एक स्कूल के पास दूसरी बाइक से उसकी टक्कर हो गई। गंभीर हालत में परिजन लेकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे। यहां से आगरा रेफर किया गया, वहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया।
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कोतवाली देहात के गांव कुसाढ़ी निवासी विपिन कुमार (18) तीन भाइयों में सबसे छोटा था। वह मंगलवार को दोपहर के समय बाइक लेकर खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में एक विद्यालय के पास उसकी दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में विपिन गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आसपास के लोग व राहगीर मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना देते हुए घायल को एंबुलेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचाया।
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सूचना पाकर पुलिस व परिजन अस्पताल पहुंच गए। घायल विपिन कुमार की हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने आगरा रेफर कर दिया। आगरा में उपचार के दौरान विपिन की मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव को ले आए और पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया।
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वर्जन-
हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। इसके बाद परिजन उपचार के लिए युवक को आगरा ले गए थे, वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। -कीर्तिका सिंह, सीओ सिटी
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