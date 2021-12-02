Etah News: बिना सलाह दवा नहीं लेने के लिए महिलाओं को किया गया जागरूक

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एटा। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस के अवसर पर मंगलवार को मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. बलवीर सिंह की अध्यक्षता में हुआ। इसमें महिलाओं को सुरक्षित एवं कानूनी गर्भपात सेवाओं, समय पर चिकित्सकीय परामर्श और असुरक्षित गर्भपात से होने वाली जटिलताओं के प्रति जागरूक किया गया।कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. बालवीर सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुरेश चंद्र, विभागाध्यक्ष डॉ. साधना सिंह समेत अन्य चिकित्सक, मेडिकल छात्र और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।स्त्री एवं प्रसूति रोग विभागाध्यक्ष डॉ. साधना सिंह ने बताया कि गर्भपात के दौरान प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।समय पर चिकित्सा सहायता मिलने से गंभीर जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। प्राचार्य डॉ. बलवीर सिंह ने कहा कि असुरक्षित गर्भपात महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुरेश चंद्र ने कहा कि सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की जानकारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समय पर पहुंच मातृ स्वास्थ्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण है।महिलाओं की गोपनीयता, गरिमा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए उचित परामर्श और सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।