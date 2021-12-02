Etah News: हाईवे किनारे नाले में मिला युवक का शव

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शव को पोस्टमार्टम हाउस स्थित मोर्चरी पर रखवा दिया है। थाना मलावन प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि आसपास के लोगों के अनुसार युवक मानसिक रूप से बीमार था। सोशल मीडिया के माध्यम से भी शव की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि घटना से जुड़े सुराग मिल सकें। संवाद विज्ञापन

शव को पोस्टमार्टम हाउस स्थित मोर्चरी पर रखवा दिया है। थाना मलावन प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि आसपास के लोगों के अनुसार युवक मानसिक रूप से बीमार था। सोशल मीडिया के माध्यम से भी शव की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि घटना से जुड़े सुराग मिल सकें। संवाद

एटा/सकीट। एनएच-34 के किनारे मलावन थाना क्षेत्र में आसपुर चौराहे के पास मंगलवार सुबह नाले में करीब 30 वर्षीय युवक का शव मिला। युवक की अभी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस प्रथम दृष्टया किसी वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत की आशंका जता रही है। वहीं शव मिलने की परिस्थितियों को देखते हुए हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका पर भी पुलिस जांच कर रही है। मलावन थाना क्षेत्र में आसपुर चौराहे से आगे टोल प्लाजा की ओर स्थित एक इंटर कॉलेज के सामने नाले में मंगलवार की सुबह कुछ लोगों ने एक युवक का शव पड़ा देखा। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की तलाशी ली तो कोई दस्तावेज नहीं मिला। आसपास के लोगों से भी शिनाख्त कराने का प्रयास किया मगर सफलता नहीं मिली।